Ilrestodelcarlino.it - Rapinato delle cuffie. Calci, pugni e morsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aggredito eper l’ascolto della musica. L’ennesimo episodio di violenza per le strade di Reggio è avvenuto il 17 dicembre scorso in via Turri – nel cuore della zona stazione – ma è stato reso noto soltanto nella giornata di ieri. La vittima ha riferito ai carabinieri che, mentre passeggiava per la via, quattro stranieri che non aveva mai visto prima lo hanno colpito cone addiritturaper poi sottrargli con la forza gli auricolari. Per quei fatti, uno degli autori materiali dell’aggressione – un uomo di cinquant’anni – è stato denunciato per rapina in concorso. A lui gli uomini dell’Arma sono risaliti grazie alle informazioni fornite dalla vittima, che una volta uscita dall’ospedale dove si è fatta medicare (dimessa con una prognosi di tre giorni) ha subito sporto denuncia.