Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St. Anton: orario preciso, n. di pettorale, tv

vuole essere grande protagonistalibera di St., prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo aver chiuso al terzo posto l’unica prova cronometrata disputata sulla pista austriaca, la fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un risultato di lussosua specialità prediletta. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio (a partire dalle ore 11.15) per quella che è la seconda gara della stagione in questa specialità.LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DI ST.ALLE 11.15LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30scenderà con ilnumero 9 e dunque partirà alle ore 11.31, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Il programma di giornata prevede infatti che le atlete con untra 1 e 15 si presentino al cancelletto dinza con intervalli di due minuti.