Putin e la guerra arriva Trump e Russia al bivio | lo scenario

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non tutti, in, apprezzano la linea di Vladimirnellacontro l'Ucraina. Con l'arrivo di Donaldalla Casa Bianca e la prospettiva di una via negoziale per chiudere il conflitto, a Mosca e dintorni non c'è una piena approvazione per la gestione dell'operazione militare speciale e per la visione del .