Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Ortolani: "Camerino non può sbagliare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Angelo, tecnico della Folgore Castelraimondo, presenta l’ultimo turno di andata del girone C di-Argignano: "Ilnon può permettersi passi falsi sebbene avrà di fronte un avversario arcigno come Argignano". Casette d’Ete-Potenza Picena: "Il Potenza Picena è una formazione die non può che puntare alla vittoria per un torneo da protagonista, ma non sarà semplice a Casette d’Ete: X2". Elite Tolentino-San Claudio: "L’Elite viene da una pesante sconfitta e vorrà rifarsi: 1X". Folgore Castelraimondo-Belfortese: "Belforte è una realtà ben organizzata, noi accusiamo qualche defezione ma cercheremo di rimediare per cancellare l’immeritata sconfitta di sette giorni fa". Montecassiano-Montemilone Pollenza: "Montecassiano può contare su giocatori di qualità mentre gli avversari sono in netta crescita: 12".