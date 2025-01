Ilgiorno.it - Postamat spenti dalle 22 alle 7: "Per sicurezza"

VIGEVANO (Pavia) Gli sportelliavranno un’operatività limitata22. Per qualche giorno sui terminal era apparsa la comunicazione che gli sportelli erano fuori servizio, poi Poste ha spiegato che la scelta è legata a ragioni di. "Questa decisione – spiega l’ufficio stampa di Poste Italiane – è stata assunta a seguito dei numerosi tentativi di furto, che provocano sempre più spesso danni ingenti non solo agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano gli uffici". E che hanno come effetto quello di dover tenere chiuse temporaneamente le sedi per consentire le ristrutturazioni. "Un fenomeno – aggiungono – che se da un lato ha un impatto contenuto in termini di denaro sottratto lo ha pesante nell’ottica dei disservizi che crea". Come è accaduto a Cassolnovo dove l’ufficio postale oggetto di un tentativo di furto è chiuso da mesi e la riapertura, inizialmente fissata per la seconda metà di settembre è slittata in avanti per il protrarsi dei lavori.