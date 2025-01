Ilrestodelcarlino.it - Pluto e il tema della ricchezza nella commedia di Aristofane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Martedì (ore 21) al salone Snaporaz di Cattolica va in scena, l’ultimadinell’adattamento e con la regiacompagnia I Sacchi di Sabbia. Rappresentata la prima volta nel 408 a.C., protagonista diè il denaro. È una novità nell’opera dell’autore greco: nelle sue commedie erano comparsi crapuloni scialacquatori, funzionari corrotti, avari, tutti personaggi che avevano a che fare con il denaro, ma mai il Denaro in persona. Solo un teatro potentemente simbolico come quello dipoteva introdurre un simile personaggio-allegoria –, il dio– costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. Ispirato da Apollo, il protagonista Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versapovertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi.