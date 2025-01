Romatoday.it - Piazza Ragusa, la zona rossa anti favela piace ai residenti: “Estendetela subito a tutto l’anno”

Non ci sono soltanto l’Esquilino e Termini nell’ordinanza che il prefetto Lamberto Giannini ha firmato, istituendo anche nella capitale le zone rosse.Le nuove aree rosseL’area della stazione Tuscolana ed in particolare via Monselice, via Adria, via Tuscolana all’altezza del civico 212.