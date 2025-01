Ferraratoday.it - Petrolchimico, Cgil preoccupata: "Zero investimenti, Eni vuole smantellare Ferrara?"

Leggi su Ferraratoday.it

Allarme per il. E’ quello che fa scattare la Filctem, all’indomani dell’illustrazione del piano industriale che Versalis ha messo sul tavolo per l’impianto di Brindisi (con riconversione in una factory di batterie Lfp). Un incontro – svoltosi a Roma alla presenza anche del.