Anconatoday.it - Perde il controllo della macchina che si ribalta, paura per una giovane restata intrappolata nell'abitacolo

Leggi su Anconatoday.it

OSTRA VETERE –per la conducente di una Lancia Ypsilon, che dopo aver perso ilvettura èall’interno dell’. L’incidente si è verificato questa mattina nel comune di Ostra Vetere, in via Crocefisso. Per cause da accertare, laha concluso.