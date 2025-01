Fanpage.it - Pensioni, il caos sui requisiti spiegato dall’inizio: quando si lascerà il lavoro nei prossimi anni

Quali saranno iper la pensione a partire dal 2027? Entro quest'anno il governo Meloni deve decidere, con un decreto, se aumenteranno oppure no. E un apparente errore dell'Inps nei propri simulatoristici ha scatenato il dibattito: il governo promette che non ci saranno aumenti, ma l'aspettativa di vita in Italia è salita.