.com - Pensioni 2025, Opzione donna/uomo e le scelte del Governo di conservare la Fornero: perché?

Leggi su .com

Ha creato un dibattito interessante, ma lo immaginavamo, sia l’articolo pubblicato in cui si riportavano le considerazioni di Carlo e del Signor Piti, pareri diametralmente opposti, su, quanto l’ultimo articolo in cui si riportano le ultime dichiarazioni della. Il Dott. Perfetto, di cui riportiamo il commento in versione integrale, ha deciso con la sua solita capacità di mettere insieme più elementi emersi nei pareri dei lettori di fare il punto nuovamente sulla proposta di cui é primo firmatario, la riformaPerfetto-Armiliato-Gibbin che, se solo fosse presa in considerazione dall’esecutivo, potrebbe non solo soddisfare le richieste dei lavoratori, Piti e Carlo allo stesso modo, ma anche permettere aldi poter allontanarsi definiticamente dalla Riformaad oggi non più idonea all’attuale contesto previdenziale, visto il decremetno delle nascite e l’aumento dell’invecchiamento.