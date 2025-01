Ecodibergamo.it - Paura per Sofia Goggia: cade nella libera di St. Anton, ma si rialza senza conseguenze

SCI ALPINO. Qualche secondo di apprensione per la caduta della campionessa bergamasca che, tuttavia, alza subito il braccio per dire che è tutto ok. Prima vittoria in discesaper Federica Brignone e quarta Laura Pirovanogara dell’11 gennaio.