Lidentita.it - Parla “giovane” il Salone del Libro in trasferta a Parma con Cecilia Sala

Leggi su Lidentita.it

Preparativi al via, nella Città Ducale, per la seconda edizione di “Mi prendo il mondo” deltorinese. Fra gli ospiti, grande attesa perDal 23 al 26 gennaio. Anteprima giovedì 16 gennaio“Non c’è niente come un sogno per creare il futuro”. E i sogni e il futuro appartengono, devono appartenere .” ildelinconL'Identità.