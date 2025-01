Papa | Nostra Terra è abusata e ferita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.38 Prima udienza giubilare diFrancesco."Iniziamo le udienze del sabato. La parola del Giubileo è 'ricominciare'". Il Giubileo porti "la speranza per lacasa comune, questatanto", ha detto il. "Molti Erode ancora contrastano il Regno di Dio". Ma "il più piccolo,nel Regno di Dio è grande. Ascoltiamo i più piccoli, diamo loro voce". "Preghiamo per i Paesi in guerra, preghiamo per la pace. La guerra è sempre una sconfitta", ha concluso.