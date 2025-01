Tg24.sky.it - Papa Francesco tiene la prima Udienza Giubilare: “Il Giubileo è un nuovo inizio”

"Ilè un, la possibilità per tutti di ripartire da Dio", "con ilsi comincia una nuova vita una nuova tappa". Cosìnellanell'Aula Paolo VI. "Ricominciare: questa è la parola. Ricominciare, ricevere la terra da capo, come lavolta. Mettiamoci questo nella testa e diciamolo tutti insieme", "non dimenticatelo", ha detto a braccio esortando i fedeli a ripetere la parola "ricominciare". "Preghiamo per la pace – ha concluso poi - non dimentichiamo mai che la guerra è una sconfitta, sempre. Preghiamo per i Paesi in guerra, che arrivi la pace".