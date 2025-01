Sport.quotidiano.net - Pallamano. Securfox Ariosto nella tana del Brixen

Terminata la lunga pausa natalizia, ritorna in campo la. Si riparte con la prima giornata del girone di ritorno, con Soglietti e compagne che renderanno visita oggi alle 19 in Alto Adige alSud Tirol. Trasferta complicata ma non impossibile per la formazione ferrarese, che ha terminato il girone d’andata al settimo posto, sostanzialmente a centro classifica, con cinque vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio, e si presenta al via di questa seconda fase di stagione con qualche importante novità. Ancora in dubbio l’esordio in campo dell’argentina Irene Gala Rios, appena arrivata da Erice, per rinforzare il reparto pivot dell’, in attesa del nullaosta della federazione per poter essere inserita a referto in Alto Adige. Sarà necessario attendere fino agli ultimi minuti che precedono l’avvio della gara per capire se Rios potrà scendere in campo.