Ilgiorno.it - Ottavia Piana è tornata a casa. Dimessa la speleologa che era rimasta 80 ore intrappolata nell’Abisso Bueno Fonteno

Adro (Brescia) – È, l’esploratrice adrense di 32 anni che lo scorso mese di dicembre ha avuto un infortunio nella grotta Abissodi, che stava mappando con altri esperti ricercatori speleo del gruppo “Progetto Sebino”. La, 32 anni, salvata dopo oltre 75 ore di soccorsi La donna eranell’antro, che ha ancora parti in cui l’uomo non ha mai fatto ingresso, per oltre 80 ore. Era precipitata per circa 6 metri dopo che la roccia sulla quale aveva poggiato i piedi era ceduta, riportando traumi alle vertebre e alle costole, frattura alle ossa facciali e a un ginocchio. A riportarla all’esterno furono i tecnici volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno operato senza sosta, assicurandole assistenza e sicurezza.