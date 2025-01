Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 gennaio: sabato energico per l’Ariete, spinta a mettersi in gioco per lo Scorpione

Ecco l’diFox per112025!avanza e ci avviciniamo sempre più a quel punto dell’anno in cui l’energia dei nuovi inizi lascia il posto alla stabilità delle routine. Questoè perfetto per mettere a fuoco i nostri obiettivi, ripensare alle promesse fatte a noi stessi durante il Capodanno e valutare quanto stiamo seguendo la strada giusta. Le stelle ci offrono un’energia particolare, capace di illuminare il cammino, ma richiedono anche attenzione ai dettagli e a ciò che veramente conta nella nostra vita.diFox, per112025, segno per segnoIl cielo odierno è ricco di spunti: alcuni segni sentiranno il richiamo dell’introspezione, mentre altri troveranno stimoli nelle relazioni sociali e nei legami familiari. In amore, molte coppie potrebbero riscoprire una sintonia perduta, mentre per i single c’è aria di incontri inaspettati.