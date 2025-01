Ora o mai più stasera 11 gennaio torna la gara musicale tra meteore

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Oggi, sabato 11in prima serata su Rai 1 ‘Ora o mai più’, lo show condotto da Marco Liorni in cui 8 cantanti protagonisti di successi musicali tanto intensi quanto brevi si rimettono in gioco per contendersi la vittoria davanti alla grande platea televisiva, affiancati da altrettanti coach, scelti tra i protagonisti della storia della musica leggera italiana. Gli 8 concorrenti insono: Antonella Bucci, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi (che vanta in carriera anche un duetto con Eros Ramazzotti nella canzone ‘Amarti è l’immenso per me’); Carlotta, nome d’arte di Carla Quadraccia, interprete di tormentoni come ‘Frena’ o ‘Gelosia’; Pierdavide Carone, autore della canzone ‘Per tutte le volte che.’, con la quale Valerio Scanu (inc’è pure lui) vinse Sanremo 2010, e ina Sanremo 2012 con la canzone ‘Nanì’ con la direzionedi Lucio Dalla; Loredana Errore, ex concorrente di ‘Amici’ e interprete di ‘Ragazza occhi cielo’, scritta per lei da Biagio Antonacci; Anonimo Italiano, pseudonimo di Roberto Scozzi, il cantante che negli anni ’90 si esibiva indossando una maschera argentata (tra i suoi successi ‘Anche questa è vita’); Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, noto per successi come ‘Parlo di te’, ‘Vorrei tu fossi mia’ e ‘Non cambi mai’; Matteo Amantia ex componente degli Sugarfree, la band che raggiunse il successo nel 2004 con la canzone ‘Cleptomania’.