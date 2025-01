Opel offre l’elettrico all-in

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In occasione del Salone dell'Auto di Bruxelles 2025 l'amministratore delegato di, Florian Huettl, ha annunciato che il marchiopasserà all'"Electric All In".ha presentato per la prima volta in Belgio i nuoviGrandland, Frontera e il nuovoMokka. "è uno dei protagonisti del futuro dell'elettrificazione automobilistica ed .