Riminitoday.it - Omicidio Paganelli, clima "teso" tra legali: l'avvocato di Manuela querela la collega che difende Bartolucci

Leggi su Riminitoday.it

Denuncia per diffamazione contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria(moglie di Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per la morte di Pierinaa Rimini). A presentarla l’avvocata Nunzia Barzan e il consulente criminologo Davide Barzan. I.