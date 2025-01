Pordenonetoday.it - Niente strascichi dei falò epifanici, la qualità dell'aria è ottima

Leggi su Pordenonetoday.it

non hanno lasciatosulla. Complice un meteo favorevole, con pioggia nei giorni successivi, il livello di PM10 è salito nella giornata del 6 gennaio (il giorno dopo i) per poi scendere a picco. Nella gran partea città di Pordenone non è stata.