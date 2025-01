Oasport.it - Nick Kyrgios non si placa su Sinner: “Situazione losca. Se non hai fatto niente di male perchè il processo a porte chiuse?”

“Tutta questaè veramente”. Parole e musica, le ennesime, disull’ormai ben noto caso legato al doping di Jannik. L’accidentale positività del numero 1 del mondo al Clostebol, come ben sappiamo, hapartire una vera e propria “guerra santa” del tennista australiano che, giornalmente, si aggiorna di nuovi capitoli.La nottata italiana non è stata da meno. Mentre siamo a 7 giorni esatti dal via ufficiale degli Australian Open, con il nativo di Canberra sta cercando di recuperare dall’infortunio agli addominali, a quanto pare il dolore non ha impedito all’aussie di rifilare nuovi attacchi personali al nostro portacolori ed al mondo del tennis in generale. Sul suo profilo “X”, come sempre è particolarmente attivo. Andiamo con ordine.Il primo intervento diriguarda la notizia dell’ufficialità della data delal TAS (16-17 aprile prossimi).