Bergamonews.it - Nembro, altra aggressione dove due mesi fa erano stati accoltellati due giovani. I residenti: “Siamo stanchi”

. Un altro episodio violento. Sempre lì, nella zonatra il 14 e il 15 novembre scorsi furonodue(uno sopravvisse per miracolo).A segnalare quanto accaduto duedopo, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, è un residente: “Testimone dell’ennesimo episodio sotto casa.da poco passate le 2 – racconta -, stavo guardando la televisione quando ho sentito delle urla e mi sono affacciato alla finestra. Al parcheggio della Trony tre ragazzi di origine straniera avevano appena aggredito altri tre ragazzi a scopo di rapina – ipotizza -. Hanno spaccato una bottiglia di vetro e preso a calci e pugni uno di loro, fortunatamente rimasto illeso”.Effettivamente in via del Carroccio, alle 2.09, risulta un intervento per “evento violento” con ambulanza e carabinieri.