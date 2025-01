Corrieretoscano.it - Nada protagonista con nuovo singolo: ‘Un giorno da regalare’

GABBRO –con: ‘Undacon il suo‘Unda. Brano che anticipa ilalbum di inediti dell’artista toscana nata a Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno.Ilsarà accompagnato da un video (curato dalla stessaMalanima per la regia di Davide Barbafiera), la cui pubblicazione è prevista per il 14 gennaio. ‘Unda(Santeria / Audioglobe) ricorda, che è autrice di parole e musica, “Parla del nostro riempire il vuoto della vita ognimettendoci dentro cose su cose, ma il vuoto rimane sempre vuoto. Esiste invece l’arte di vedere, l’arte di sentire”.Anche in questa occasione le registrazioni sono state effettuate a Bristol e ancora una voltasi è affidata per la produzione dell’album a John Parish, (già dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman).