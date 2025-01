Munich presenta la nuova collezione FW 2025 2026 al Pitti Uomo 107

Leggi su Mondouomo.it

Come già anticipato, noi di Mondo.it siamo pronti a vivere l’appuntamento imperdibile del, evento che dal 14 al 17 gennaiofarà di Firenze il centro del mondo della moda maschile. Tra i grandi protagonisti ci sarà anche. Tutto è pronto per l’inizio dell’evento imperdibile per la moda maschile:107. .