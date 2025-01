Iltempo.it - Morto un militante di FI a Roccaraso. Tajani annulla la covention

Il 25enne Luca Palmegiani, arrivato aper partecipare all'evento di Forza Italia "Azzurri in vetta", è caduto dal quarto piano di un albergo. Ilpontino del partito ha pubblicato dei messaggi di addio sul suo profilo Instagram, annunciando di voler compiere l'estremo gesto: "Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall'alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato", si legge nel post. "Il nostroLuca purtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c'è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all'ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia", ha detto Antoniodal palco della convention, comunicando poi la decisione dire quanto previsto dal programma: "Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma ere le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove".