Morto Luca Palmegiani giovane militante di Forza Italia

Leggi su .com

(Adnkronos) – E'di. "Il nostropurtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo,non c'è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perchéfino all'ultimo ha considerato.L'articolodiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.