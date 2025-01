Firenzetoday.it - Monza-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Firenzetoday.it

Dopo il pesante ko per 3-0 contro il Napoli, laaffronta lunedì (ore 20:45) ilultimo in classifica per la prima del girone di ritorno. Una gara che i viola non possono permettersi di sbagliare per cercare di ripartire dopo le quattro gare senza vittorie, contro unche ha.