Mkhitaryan verso l'esclusione in Venezia-Inter. In dubbio gli esami!

Allarme infortunio per Henrikh, che viaggiain. Le prossime ore diventano decisive, anche per valutazioni che esulano il match.A RISCHIO – Continuano i problemi in casa nerazzurra. Di ieri, infatti, la notizia di un risentimento fisico sopraggiunto anche per Henrik. Il calciatore si aggiunge alla lunghissima lista degli infortunati di Simone Inzaghi. Oltre che di Aurel Bisseck e Hakan Calhanoglu, inprobabilmente il mister dovrà fare a meno anche dell’armeno. La presenza del centrocampista per la trasferta di domani, infatti, è completamente a rischio per via di un affaticamento muscolare. Al posto didovrebbe partire dal primo minuto Piotr Zielinski, pronto a vestire una maglia da titolare al contrario di Davide Frattesi.