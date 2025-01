Inter-news.it - Milan-Cagliari, l’effetto Conceicao dura poco! Il primo stop

Ilpareggia contro ilcon il risultato di 1-1 e delude dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter.Sergioveramente. PARI –si dividono la posta in palio allo stadio San Siro: 1-1 è il risultato finale tra le due squadre. I rossoneri partono forte, spingono e attaccano alti con il pressing richiesto da Sergio, ma producono veramente. Gli ospiti si difendono bene e ripartono anche, tanto che neltempo hanno le occasioni più grandi. Prima con Nicolas Viola che viene rimontato in extremis da Davide Calabria, poi con Mattia Felici che disegna una traiettoria impressionante parata da un super Mike Maignan. La ripresa si apre con due gol in fila. Ilè quello di Alvaro Morata al minuto 51, che ribadisce in rete a porta vuota dopo il palo colpito da Christian Pulisic.