Lecceprima.it - Metalmeccanici senza contratto: sciopero e presidio in via Fornari

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Braccia incrociate per otto ore per protestare contro l’incertezza sul futuro dei: le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno proclamato unonell’ambito della mobilitazione nazionale dei sindacati confederali, conin via