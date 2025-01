Lapresse.it - Meta elimina anche il programma di diversità e inclusione

Platforms Inc., società madre di Facebook e Instagram, si sta sbarazzando del suodi, equità e, seguendo l’esempio di altre aziende come John Deere e Walmart. Lo ha confermato un portavoce dell’azienda. La mossa, riportata per la prima volta da Axios, arriva sulla scia della decisione del gigante dei social media di porre fine al suodi fact-checking e di ridurre le politiche sull’hate speech e gli abusi. Citando una nota interna inviata ai dipendenti, Axios ha riferito che il gigante tecnologico con sede a Menlo Park, in California, ha dichiarato che la Corte Suprema degli Stati Uniti “ha recentemente preso decisioni che segnalano un cambiamento nel modo in cui i tribunali si approcceranno al tema della, l’equità e l’(Dei), e cheil termine Dei è sotto accusa in parte perché è inteso da alcuni come una pratica che suggerisce un trattamento preferenziale di alcuni gruppi rispetto ad altri”.