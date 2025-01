Meloni | grazie Biden per collaborazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.53 In un colloquio telefonico con il presidente Usa, la premierha espresso "profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinariasu tutti i temi di politica internazionale".Così una nota di Palazzo Chigi, sottolineando che"ha ricordato in particolare l'importanza dell'accordo per il prestito di 50 miliardi di dollari a sostegno di Kiev".ha inoltre espresso solidarietà "per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California".