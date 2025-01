Lidentita.it - Meloni aiuta Kiev, gli hacker filorussi bloccano i siti web di ministeri e istituzioni

Leggi su Lidentita.it

Continua l’ondata di attacchi degliNoname057(16) indirizzati aiweb dieditaliane. Come di consueto, si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) che stanno provocando disagi e interruzioni temporanee del servizio come avvenuto per giorni settimane fa. Di fronte a questo ennesimo attacco, è al lavoro il team ., gliweb diL'Identità.