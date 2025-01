Lanazione.it - Max Panconi R’n’R Trio sul palco per celebrare l’anniversario di Elvis

L’8 gennaio il grandePresley avrebbe compiuto 90 anni: il Re del rock’n’roll nacque appunto l’8 gennaio 1935 a Tupelo, nel Mississippi, e morì a Memphis il 16 agosto 1977. Ha segnato un’epoca, e non solo: ha impresso il suo nome a lettere cubitali nella storia della musica dal dopoguerra fino ai giorni nostri, con i suoi brani che davvero tutti conoscono. Ed è proprio per ricordare il compleanno diPresley che questa sera il Maxsalirà sula The Stony Pub in via di Rosano (ore 22). Maxcon la sua chitarra e la sua voce, Marco Renieri al contrabbasso e Palmiro Santoro alla batteria ci guideranno in un viaggio nel cuore di questo mito e di altri grandi autori del rock’n’roll, del rockabilly e anche del blues. Una serata da non perdere dedicata al "ragazzo di Tupelo".