Ilrestodelcarlino.it - Maschere Sartori, un workshop per entrare nella magia del teatro

Sabato 18 e domenica 19 gennaio alPalaFolli si svolgerà unorganizzato dal ‘Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato’ nell’ambito del progetto europeo "MymA – Myths and Masks of the future", co-finanziato dal programma Eu con capofila la Compagnia dei Folli. Ilsi propone di raccontare l’esperienza e la storia della creazione dida parte della famiglia, dal 1928 a oggi, attraverso un percorso di ricerca che parte dallepedagogiche fino a quelle specificamente pensate per la recitazione. Sonostraordinarie ispirate alla Commedia dell’Arte, alclassico greco-latino e al Novecento, secondo un approccio interdisciplinare e multiculturale. I, grazie alla loro metodologia e tecnica, hanno creato e continuano a creareoriginali per autori, personaggi, attori e compagnie teatrali noti.