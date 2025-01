Lanazione.it - Maati accerchiato dal branco. L’ultimo urlo disperato: "Non sono stato io”

Firenze, 11 gennaio 2025 –da diverse persone,Moubakir gridava: "Nonio, nonio, lasciatemi stare". E' la ricostruzione effettuata tramite testimoni oculari e telecamere (anche in modalità audio) agli atti dell'inchiesta sulla morte del 17enne di Certaldo avvenuta all'alba del 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio. Per l'omicidio del giovane, la procura ha chiesto e ottenuto la misura cautelare per tre giovani, tutti di Campi Bisenzio: Denis Mehmeti, 20 anni, Ismail Arouizi, 22, e Francesco Pratesi, 18 anni, uno dei più giovani del ''''. Contestate anche le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. I colpi mortali, inferti con un'arma bilama usata in abbinamento a un coltello,avvenuti sul bus su cui il giovane si era rifugiato dopo una prima aggressione.