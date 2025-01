Latinatoday.it - Luca Palmegiani, è morto il giovane militante di Forza Italia precipitato dal quarto piano

Un dramma ha sconvolto la città di Latina in questo freddo sabato pomeriggio di gennaio. È, 25enne ex coordinatore diGiovani. Il ragazzo, preciitato daldi un albergo, si trovava a Roccaraso per una kermesse del partito, "Azzurri in vetta".