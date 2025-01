.com - Los Angeles, incendio Palisades si allarga: ordine di evacuazione immediata

(Adnkronos) –diper l’dia Los. A emetterlo il dipartimento dei vigili del fuoco della città californiana dopo il precedente ‘avviso’ di. In precedenza, le autorità statunitensi avevano dichiarato anche un’emergenza sanitaria pubblica a causa degli incendi in California. Il Dipartimento di Salute pubblica di Losha dichiarato l’emergenza sanitaria locale in risposta “agli impatti diffusi dei molteplici incendi critici in corso e delle condizioni di tempesta di vento”. L’si applica a tutte le aree della contea di Los. Gli incendi – che hanno ucciso 11 persone, distrutto migliaia gli ettari di terra oltre a migliaia di abitazioni -, uniti ai forti venti, hanno gravemente deteriorato la qualità dell’aria, rilasciando fumi e particolato nocivi, con conseguenti rischi immediati e a lungo termine per la salute pubblica, ha dichiarato il dipartimento, sconsigliando a chiunque di uscire per lunghi periodi di tempo in aree con molto fumo o in cui è presente cenere e comunque di indossare una maschera N95 o P100.