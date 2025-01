Europa.today.it - Los Angeles devastata dagli incendi: danni per 150 miliardi

Leggi su Europa.today.it

Migliaia di ettari andati in fumo, undici vittime, 153mila persone per le quali resta in vigore l'ordine di evacuazione e altre 168mila in stato di allerta. Case ed edifici distrutti e danneggiati, in quello che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito "una scena di guerra".