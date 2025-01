Lapresse.it - Los Angeles: cavalli e conigli salvati dalle fiamme

e altre decine di animali sono stati portati in salvo nell’area di Los. Diversi incendi sono scoppiati martedì nel Pacific Palisades e ad Altadena, con segnalazioni di 10 morti e interi quartieri distrutti, lasciando migliaia di famiglie della California meridionale senza casa.A pochi chilometri dall’incendio Eaton, auto cariche di donazioni per animali domestici hanno riempito Raymond Avenue mentre gli Angelenos lasciavano cibo per cani, gabbie e altro al rifugio per animali Pasadena Humane.La società di protezione animali ha accolto 250 animali domestici in 24 ore fino a mercoledì. Proprietari die santuari locali hanno invece inviato gli animali al BunnyLuv Rabbit Resource Center a North Hollywood, California. Nella parte occidentale della contea di Los, la veterinaria Dr.