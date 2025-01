Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: Vinatzer ci riprova, Popov per la conferma

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladello slalom di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. La due giorni nella mitica località svizzera, famosa più per il gigante, inizia quest’anno in modo anomalo, con lo slalom che si disputa oggi quando le previsioni lasciavano poche possibilità per la disputa del classico gigante su uno dei pendii più ripidi e tecnici del circuito.Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clement Noel anche se non mancano gli outsider di lusso come il bulgaroche ha appena trionfato sulla 3Tre di Madonna di Campiglio. La prima parte della stagione in slalom ha parlato abbastanza chiaro: quando Noel, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, non è più riuscito ad essere vincente, ci sono stati pronti i norvegesi ad approfittarne.