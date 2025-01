Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte, inizia la rimonta di Al-Attiyah?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadellaandrà in scena l’attesissima Hail – Al Duwadimi che ci aiuterà a delineare in maniera migliore la classifica generale della “Corsa più dura del mondo”. Lo stage odierno sarà uno di quelli che non passeranno inosservati. I chilometri di prove speciali saranno ben 605, mentre quelli di trasferimento saranno 224. La parte conclusiva sarà dominata dalla sabbia del deserto con diversi tratti che prevedranno anche le tanto temute dune.Qual è la situazione in classifica generale? Nelle moto comanda l’australiano Daniel Sanders con un margine di ben 15:02 sullo spagnolo Tosha Schareina, mentre è terzo il francese Adrien Van Beveren a 24:31.