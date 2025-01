Brindisireport.it - Lite tra giovani degenera in rissa, necessarie due volanti di polizia: scattano denunce

Leggi su Brindisireport.it

MESAGNE - Dallasi è passati velocemente alla. Il conflitto sarebbe scattato tra dueprima di degenere in men che non si dica con il coinvolgimento di più persone. Alcune di queste non erano nemmeno maggiorenni. Sono futili motivi quelli alla base di quanto accaduto ieri sera.