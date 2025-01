Novaratoday.it - Liceo artistico Casorati: "Troppe contestazioni, cantiere quasi concluso"

Leggi su Novaratoday.it

Le ultime proteste sono state per la presenza di zecche dei piccioni in alcune aule, ma prima c'erano stati problemi con l'amianto, la presunta sicurezza del, gli allagamenti, i possibili pericoli per gli studenti e i lavoratori, i riscaldamenti spenti e anche i commenti poco opportuni.