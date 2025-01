Lega | sul cambiamento nel simbolo consuete fantasie giornalistiche

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 gen. (askanews) – “Al congresso dellasi parlerà di progetti, di come far crescere il partito e l’Italia, delle sfide nazionali e internazionali di cui laè protagonista, di riforme, di lavoro e di sicurezza. Nessun cambio di nome in vista, nessun arretramento, nessun cambio di progetto: lesaranno smentite dalla realtà come accade da diversi anni”. Lo dice una nota della, smentendo le indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani sull’ipotesi che la dicitura “Salvini premier” venga eliminata dalelettorale del partito. L'articolo: sulnelproviene da Ildenaro.it.