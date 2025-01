Bubinoblog - LE LEGGI DEL CUORE: RAI2 TOGLIE NCIS E METTE LA SERIE CHE HA SBANCATO IN SUDAMERICA

Fuori, dentro Ledel. Il preserale disaluta l’iconicaUsa e accoglie unana che ha già ottenuto un grande successo su RaiPlay.Per otto settimane, comunica una nota Rai, è stata costantemente nella “Top ten” sino a conquistare la vetta della classifica dei programmi più visti sulla piattaforma, e ora “LeDel” arriva su Rai 2 da lunedì 13 gennaio tutti i giorni, con due episodi in onda alle 19.00.LA TRAMABasata su storie vere con tematiche attuali, spesso delicate e dal forte contenuto sociale, laracconta le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, esperti in diritto di famiglia e penale.Nel corso delle puntate, i casi legali si intrecciano con la storia tra Julia Escallón (Laura Londoño) e Pablo Domínguez (Luciano D’Alessandro), due brillanti avvocati che si incontrano proprio quando lui sta divorziando e lei è in procinto di sposarsi con il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez).