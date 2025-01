Iltempo.it - Le esequie di Jean Marie Le Pen: il gotha dell'RN a La Trinité sur Mer

Lasur Mer, 11 gen. (askanews) - Una cerimonia con la famiglia, i fedelissimi del partito Rassemblement National, le figlie Marine e-Caroline: lediLe Pen si sono svolte nella chiesa di San Giuseppe a Lasur Mer, sua cittadina natale in Bretagna, località turistica che d'inverno conta 1700 residenti. Cerimonia privata per il leader storico'estrema destra francese, morto il 7 gennaio a 96 anni; ovvero non aperta al pubblico, i partecipanti erano circa 200. Si chiude un'era: finché il patriarca del Front National era in vita, erano più forti i ricordi del partito che ha fondato, con i suoi discorsi provocatori, la devozione alle radici fasciste, l'aperto antisemitismo, la celebre frase sui forni crematori dettaglioa storia.Un'immagine che la figlia Marine ha molto lavorato per addolcire, senza rinunciare alla retorica anti immigrazione e anti europeista ma professando la sua adesione ai valori democratici.