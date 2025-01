Lanazione.it - Le cinque giornate della Sba per un posto playoff. Oggi la trasferta di Cecina per restare in alto

al termineprima fase e dieci punti a disposizione. La volata finaleScuola Basket Arezzo per conquistare unaipromozione nel campionato di serie B interregionale passada, dove gli amaranto affrontano una delle squadre più in forma del girone di ritorno. Il quintetto di coach Da Prato, infatti, è reduce davittorie nelle sei gare disputate dopo il giro di boa e punta a riacciuffare il treninoai cui ultimi vagoni c’è proprio la Sba quinta a pari merito con la Mens Sana Siena. Una vittoria, insomma, metterebbe un altro mattoncino importante verso la qualificazione e significherebbe di fatto escludere un’inseguitrice dalla bagarre. Ci vorrà però una prova dilivello per avere la meglio di una squadra che nell’ultimo turno è riuscita a infliggere a Costone Siena la prima sconfitta stagionale interna.